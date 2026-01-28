Proyecto de ley de Noboa propone que GADs destinen 70% del presupuesto a obras públicas

Daniel Noboa envió dos proyectos de ley económicos urgentes a la Asamblea Nacional, este miércoles 28 de enero de 2026. Uno de ellos trata el tema minero y energético y el otro busca regular el gasto de los recursos asignados a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

El proyecto plantea la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Ya existe una norma en el Cootad que indica que los gobiernos autónomos podrán financiar hasta el 30% de gastos permanentes, y un mínimo del 70% de gastos no permanentes necesarios para el ejercicio de sus competencias exclusivas.

Según la propuesta de ley, el porcentaje para obras públicas no será fijado de manera automática, sino que deberá regirse a un aumento escalonado fijado en el mismo proyecto de esta manera:

2027: 60%

2028: 65%

De 2029 en adelante: 70%

Hay también un tratamiento diferenciado para los GAD Parroquiales rurales:

Primer ejercicio fiscal (2027): hasta 50%

Segundo ejercicio fiscal (2028): hasta 55%

Tercer ejercicio fiscal (2029): hasta 65%

Cuarto ejercicio fiscal (2030): hasta 70%

De acuerdo con el mismo proyecto, en 2024 el gasto en obras y provisión de servicios básicos representó, en promedio, menos del 39% del total del presupuesto de los GAD.