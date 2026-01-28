Daniel Noboa envía a la Asamblea Nacional dos proyectos económicos urgentes

Daniel Noboa envió los primeros dos proyectos de ley económicos urgentes del año a la Asamblea Nacional, este miércoles 28 de enero de 2026.

El primer proyecto enviado por Noboa plantea la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Según Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, este busca "ordenar y hacer más eficiente el gasto de los gobiernos locales, para que más recursos vayan a obra pública y servicios para la gente".

El segundo es una Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Que según Olsen, apunta a "fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo, sostener la economía y combatir la minería ilegal".

Noboa ya había anunciado que enviará proyectos urgentes luego del revés en la consulta popular y referéndum del 2024.