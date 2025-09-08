Así será el recorrido de la marcha del Gobierno de Noboa el jueves 11 de septiembre en Guayaquil

El Gobierno de Daniel Noboa marchará el jueves 11 de septiembre en Guayaquil. El objetivo de este llamado es "reafirmar el compromiso de los ecuatorianos con la seguridad y la paz", indicó la portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo.

Carolina Jaramillo recalcó que el Ejecutivo bajo el lema del 'Nuevo Ecuador' se ha convertido en indescifrable para la oposición y actualmente puede manifestarse en torno a sus objetivos.

"Creo que esto no distingue ninguna bandera política ni ideología. Todos los ecuatorianos estamos de lado de la paz, la justicia y la seguridad. Ese es el objetivo de la marcha", señaló.

También, la vocera del Gobierno aseguró que para la marcha pacífica no se usarán fondos públicos. Detalló que la convocatoria está prevista para las 09:00. El recorrido iniciará en la calle Olmedo y pasará por la avenida 9 de Octubre hasta llegar al Malecón.

Esta es la segunda marcha que se realiza por convocatoria del presidente Daniel Noboa. La primera se llevó a cabo en Quito el 12 de agosto del 2025 en contra de las decisiones de la Corte Constitucional.

Durante esta convocatoria, el Presidente advirtió que no iban a permitir que "el cambio se quede estancado" por las decisiones de los jueces constitucionales. Además, Noboa aseguró que no estaban en la marcha "para atropellar a nadie", sino para seguir "el mandato del pueblo", donde la mayoría quiere paz.