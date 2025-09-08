El actuar de Noboa con la Corte Constitucional es 'inaceptable', dice Alto Comisionado de la ONU

Volker Türk es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde el 17 de octubre de 2022.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó de "inaceptables", este lunes 8 de septiembre del 2025, las actuaciones del Gobierno de Daniel Noboa contra la Corte Constitucional.

Crriticó las recientes leyes aprobadas en Ecuador y los "ataques" del Gobierno contra la "independencia de la Corte Constitucional".

El mandatario Noboa, encabezó en agosto pasado una marcha contra ese organismo constitucional. Además acusó a los jueces de la Corte de actuar en contra de la seguridad del país luego de que suspendiera artículos de tres leyes impulsadas por el Gobierno y aprobadas por el Legislativo.

En una intervención en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de la ONU expuso las situaciones de mayor preocupación en el mundo y mencionó el caso de Ecuador.

Por ejemplo, dijo que la nueva Ley Orgánica de Inteligencia hace posible en Ecuador el acceso a información sin orden judicial, por lo que se teme sea una vulneración a los derechos a la privacidad y confidencialidad de los datos personales. Algunos detractores incluso han señalado que podría ser utilizada con fines políticos.

En su intervención en Ginebra, Türk también mencionó que una de las preocupaciones recientes en Ecuador ha sido la llamada 'Ley de Fundaciones' que el Gobierno considera necesaria como una forma de controlar el supuesto el flujo irregular de capitales que pueden ingresar al país sin control.

No obstante, organizaciones civiles en Ecuador sostienen que esa norma debilitará la confianza pública en ellas y su posibilidad de recurrir a financiación privada y a cooperación internacional.