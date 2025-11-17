Estos fueron los resultados de la consulta y referéndum en las circunscripciones del exterior

Los ecuatorianos acudieron a las urnas el domingo 16 de noviembre del 2025

El presidente Daniel Noboa perdió la consulta y referéndum que se realizó el domingo 16 de noviembre del 2025, cuyas cuatro preguntas fueron rechazadas por la población.

El 'No' se impuso en las propuestas para convocar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. También se rechazó la instalación de bases militares extranjeras.

La propuesta que planteaba reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y la de quitar la financiación pública a los partidos políticos también fueron rechazados por los ecuatorianos.

Más de 900 citaciones fueron emitidas por infringir la Ley Seca

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, señaló que en las cuatro preguntas el 'No' tiene una tendencia marcada en la mayoría de provincias del país, pese a que el escrutinio no está completado. A las 06:00 de este lunes 17 se han escrutado más del 98% de actas en todas las preguntas.

A diferencia de los resultados nacionales, en tres las circunscripciones del exterior se impuso principalmente el 'Sí', según los datos del CNE. A continuación, los resultados: