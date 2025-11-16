Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Teleamazonas
Política

Estos son los resultados de la consulta popular y referéndum por provincias en Ecuador

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) apuntó que hay una tendencia marcada por el 'No' en las cuatro preguntas.

El escrutinio de las actas de consulta popular y referéndum avanza en el CNE.

EFE

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

16 nov 2025 - 23:35

Con más del 82% de actas escrutadas, con corte a las 21:00 de este domingo 16 de noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció una tendencia marcada por el 'No'.

Paralelamente, el presidente Daniel Noboa, quien impulsó la consulta popular y referéndum, se pronunció a través de sus redes sociales y aceptó los resultados.

"Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", añadió el Primer Mandatario.

Con corte a las 23:00 estos son los resultados por provincia:

Azuay  

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 38,70%
    • No: 61,30%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 42,45%
    • No: 57,55%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 48,73%
    • No, 51,27%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 36,21%
    • No: 63,79%

Bolívar

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 37,79%
    • No: 62,21%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 40,60%
    • No: 59,40%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 46,37%
    • No: 53,63%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 36,62%
    • No: 63,38%

Cañar

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 41,68%
    • No: 58,32%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 43,98%
    • No: 56,02%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 50,09%
    • No: 49,91%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 39,61%
    • No: 60,39%

Carchi

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 35,45%
    • No: 64,55%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 39,86%
    • No: 60,14%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 44,93%
    • No: 55,07%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 33,82%
    • No: 66,18%

Cotopaxi

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 33,66%
    • No: 66,34%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 37,31%
    • No: 62,69%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 43,67%
    • No: 56,33%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 32,90%
    • No: 67,10%

Chimborazo

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 43,50%
    • No: 56,50%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 47,38%
    • No: 52,62%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 52,95%
    • No: 47,05%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 42,13%
    • No: 57,87%

El Oro

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 41,37%
    • No: 58,63%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 43,85%
    • No: 56,15%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • 48,52%
    • 51,48%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 41,31%
    • No: 58,69%

Esmeraldas

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 36,78%
    • No: 63,22%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 36,98%
    • No: 63,02%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 40,51%
    • No: 59,49%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 35,80%
    • No: 64,20%

Guayas

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 41,01%
    • No: 58,99%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 42,20%
    • No: 57,80%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 46,04%
    • No: 53,96%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 39,83%
    • No: 60,17%

Imbabura

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 31,86%
    • No: 68,14%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 35,38%
    • No: 64,62%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 39,20%
    • No: 60,80%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 31,46%
    • No: 68,54%

Loja

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 47,88%
    • No: 52,12%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 52,16%
    • No: 47,84%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 57,99%
    • No: 42,01%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 47,02%
    • No: 52,98%

Los Ríos

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 34,12%
    • No: 65,88%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 34,82
    • No: 65,18%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 38,45%
    • No: 61,55%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 33,59%
    • No: 66,41%

Manabí

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 29,40%
    • No: 70,60%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 30,44%
    • No:69,56%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 33,38%
    • No: 66,62%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 28,26%
    • No: 71,74%

Morona Santiago

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 39,08%
    • No: 60,92%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 41,89%
    • No: 58,11%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 46,90%
    • No: 53,10%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 38,66%
    • No: 61,34%

Napo

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 49,00%
    • No: 51,00%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 50,89%
    • No: 49,11%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 57,16%
    • No: 42,84%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 50,04%
    • No: 49,96%

Pastaza

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 49,66%
    • No: 50,34%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 52,93%
    • No: 47,07%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 57,82%
    • No: 42,18%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 48,89%
    • No: 51,11%

Pichincha

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 42,49%
    • No: 57,51%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 46,97%
    • No: 53,03%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 51,97%
    • No: 48,03%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 40,44%
    • No: 59,56%​

Tungurahua

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 53,94%
    • No: 46,06%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 58,02%
    • No: 41,98%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 65,03%
    • No: 34,97%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 52,79%
    • No: 47,21%

Zamora Chinchipe

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 44,99%
    • No: 55,01%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 48,48%
    • No; 51,52%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 54,20%
    • No: 45,80%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 45,21%
    • No: 54,79%

Galápagos

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 44,36%
    • No: 55,64%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 50,50%
    • No: 49,50%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 54,71%
    • No: 45,29%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 46,07%
    • No: 53,93%

Sucumbíos

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 26,86%
    • No: 73,14%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 29,33%
    • No: 70,67%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 33,86%
    • No: 66,14%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 27,21%
    • No: 72,79%

Orellana

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 31,79%
    • No: 68,21%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 33,91%
    • No: 66,09%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 39,30%
    • No: 60,70%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 32,18%
    • No: 67,82%

Santo Domingo de los Tsáchilas

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 40,19%
    • No: 59,81%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 42,71%
    • No: 57,29%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 48,10%
    • No: 51,90%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 40,61%
    • No: 59,39%

Santa Elena

  1. Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras

    • Sí: 33,31%
    • No: 66,69%

  2. Pregunta B, financiamiento de partidos políticos

    • Sí: 34,92%
    • No: 65,08%

  3. Pregunta C, reducción de asambleístas

    • Sí: 39,15%
    • No: 60,85%

  4. Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente

    • Sí: 32,49%
    • No: 67,51%

