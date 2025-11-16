Estos son los resultados de la consulta popular y referéndum por provincias en Ecuador
Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) apuntó que hay una tendencia marcada por el 'No' en las cuatro preguntas.
El escrutinio de las actas de consulta popular y referéndum avanza en el CNE.
16 nov 2025 - 23:35
Con más del 82% de actas escrutadas, con corte a las 21:00 de este domingo 16 de noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, anunció una tendencia marcada por el 'No'.
Paralelamente, el presidente Daniel Noboa, quien impulsó la consulta popular y referéndum, se pronunció a través de sus redes sociales y aceptó los resultados.
"Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos", añadió el Primer Mandatario.
Con corte a las 23:00 estos son los resultados por provincia:
Azuay
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 38,70%
- No: 61,30%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 42,45%
- No: 57,55%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 48,73%
- No, 51,27%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 36,21%
- No: 63,79%
Bolívar
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 37,79%
- No: 62,21%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 40,60%
- No: 59,40%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 46,37%
- No: 53,63%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 36,62%
- No: 63,38%
Cañar
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 41,68%
- No: 58,32%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 43,98%
- No: 56,02%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 50,09%
- No: 49,91%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 39,61%
- No: 60,39%
Carchi
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 35,45%
- No: 64,55%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 39,86%
- No: 60,14%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 44,93%
- No: 55,07%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 33,82%
- No: 66,18%
Cotopaxi
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 33,66%
- No: 66,34%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 37,31%
- No: 62,69%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 43,67%
- No: 56,33%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 32,90%
- No: 67,10%
Chimborazo
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 43,50%
- No: 56,50%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 47,38%
- No: 52,62%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 52,95%
- No: 47,05%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 42,13%
- No: 57,87%
El Oro
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 41,37%
- No: 58,63%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 43,85%
- No: 56,15%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- 48,52%
- 51,48%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 41,31%
- No: 58,69%
Esmeraldas
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 36,78%
- No: 63,22%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 36,98%
- No: 63,02%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 40,51%
- No: 59,49%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 35,80%
- No: 64,20%
Guayas
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 41,01%
- No: 58,99%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 42,20%
- No: 57,80%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 46,04%
- No: 53,96%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 39,83%
- No: 60,17%
Imbabura
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 31,86%
- No: 68,14%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 35,38%
- No: 64,62%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 39,20%
- No: 60,80%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 31,46%
- No: 68,54%
Loja
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 47,88%
- No: 52,12%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 52,16%
- No: 47,84%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 57,99%
- No: 42,01%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 47,02%
- No: 52,98%
Los Ríos
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 34,12%
- No: 65,88%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 34,82
- No: 65,18%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 38,45%
- No: 61,55%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 33,59%
- No: 66,41%
Manabí
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 29,40%
- No: 70,60%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 30,44%
- No:69,56%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 33,38%
- No: 66,62%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 28,26%
- No: 71,74%
Morona Santiago
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 39,08%
- No: 60,92%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 41,89%
- No: 58,11%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 46,90%
- No: 53,10%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 38,66%
- No: 61,34%
Napo
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 49,00%
- No: 51,00%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 50,89%
- No: 49,11%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 57,16%
- No: 42,84%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 50,04%
- No: 49,96%
Pastaza
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 49,66%
- No: 50,34%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 52,93%
- No: 47,07%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 57,82%
- No: 42,18%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 48,89%
- No: 51,11%
Pichincha
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 42,49%
- No: 57,51%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 46,97%
- No: 53,03%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 51,97%
- No: 48,03%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 40,44%
- No: 59,56%
Tungurahua
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 53,94%
- No: 46,06%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 58,02%
- No: 41,98%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 65,03%
- No: 34,97%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 52,79%
- No: 47,21%
Zamora Chinchipe
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 44,99%
- No: 55,01%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 48,48%
- No; 51,52%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 54,20%
- No: 45,80%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 45,21%
- No: 54,79%
Galápagos
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 44,36%
- No: 55,64%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 50,50%
- No: 49,50%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 54,71%
- No: 45,29%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 46,07%
- No: 53,93%
Sucumbíos
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 26,86%
- No: 73,14%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 29,33%
- No: 70,67%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 33,86%
- No: 66,14%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 27,21%
- No: 72,79%
Orellana
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 31,79%
- No: 68,21%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 33,91%
- No: 66,09%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 39,30%
- No: 60,70%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 32,18%
- No: 67,82%
Santo Domingo de los Tsáchilas
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 40,19%
- No: 59,81%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 42,71%
- No: 57,29%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 48,10%
- No: 51,90%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 40,61%
- No: 59,39%
Santa Elena
Pregunta A, sobre las bases militares extranjeras
- Sí: 33,31%
- No: 66,69%
Pregunta B, financiamiento de partidos políticos
- Sí: 34,92%
- No: 65,08%
Pregunta C, reducción de asambleístas
- Sí: 39,15%
- No: 60,85%
Pregunta D, sobre la Asamblea Constituyente
- Sí: 32,49%
- No: 67,51%
