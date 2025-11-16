Resultados oficiales de la consulta popular y referéndum del domingo 16 de noviembre

Los ecuatorianos acudieron a las urnas para votar por la consulta popular y referéndum.

Los ecuatorianos acudieron las urnas este domingo 16 de noviembre del 2025 para pronunciarse en una consulta popular y referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa.

Tras el cierre de las urnas, a las 17:00, el Consejo Nacional Electoral anunció que más del 90% de los resultados de las cuatro preguntas se procesarán hasta las 23:00 de este mismo domingo.

A continuación el contenido de las preguntas y su contenido con el actualizado a las 18:25 con el 3% de actas escrutadas.

Pregunta A: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución, de conformidad con el Anexo de la pregunta?

SÍ: 40,94%

NO: 59,06%

Pregunta B: “¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

SÍ: 43,30%

NO: 56,70%

Pregunta C: ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?” De 151 a 73 curules.

SÍ: 46,83%

NO: 53,17%

Consulta popular

Pregunta: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

SÍ: 39,20%

NO: 60,80%