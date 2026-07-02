Ricardo Gutiérrez asume como ministro encargado de Telecomunicaciones

La designación de Ricardo Gutiérrez se oficializó en el Decreto 438.

El presidente Daniel Noboa designó a Ricardo Xavier Gutiérrez Cevallos como ministro de Telecomunicaciones encargado. Así lo estableció en el Decreto Ejecutivo 438, emitido el 1 de julio de 2026.

Esta decisión la adoptó el Mandatario en medio del proceso de reestructuración del Gabinete ministerial impulsado por el Gobierno.

Gutiérrez, quien se desempeñaba como viceministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, asume el cargo tres semanas después de que el presidente aceptara la renuncia de Roberto Kury.

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Kury renunció al Ministerio de Telecomunicaciones para asumir funciones en la Cancillería de Ecuador, en reemplazo de Gabriela Sommerfeld.

El Ministerio de Telecomunicaciones atraviesa un proceso de fusión con el Ministerio de Transporte, tras el cual la nueva entidad pasará a denominarse Ministerio de Infraestructura y Tecnología, según dispuso el Gobierno.

¿Quién es Ricardo Gutiérrez?

Ricardo Gutiérrez es ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones, posee una maestría en Telecomunicaciones y también cuenta con estudios en Derecho.

Según la información difundida por esa Cartera de Estado, acumula más de 15 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones.

Durante su trayectoria ha participado en la gestión de proyectos, así como en el diseño e implementación de políticas públicas enfocadas en el desarrollo tecnológico, la conectividad y el fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Además, ha trabajado tanto en el sector público como en el privado, impulsando iniciativas relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura digital, la innovación, la transformación digital y la inclusión tecnológica.