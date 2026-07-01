Borbón se convierte en el cantón número 223 de Ecuador

De forma unánime, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 30 de junio de 2026 la creación del cantón Borbón, en Esmeraldas.

La iniciativa recibió 139 votos a favor, provenientes de todas las bancadas legislativas, entre ellas Acción Democrática Nacional (ADN), Revolución Ciudadana (RC), Pachakutik, Partido Social Cristiano (PSC) y asambleístas independientes.

Con esta nueva jurisdicción de Esmeraldas, Ecuador pasa a tener 223 cantones. Borbón dejó de formar parte del cantón Eloy Alfaro.

La aprobación marca el desenlace de un proceso impulsado por los habitantes de Borbón, quienes en una consulta popular realizada en noviembre de 2025 respaldaron mayoritariamente la propuesta para dejar de ser una parroquia rural y convertirse en un cantón.

La propuesta de cantonización tomó impulso el 2 de abril de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la creación del nuevo cantón.

Posteriormente, la Comisión de Gobiernos Autónomos analizó la iniciativa y presentó el informe correspondiente para el primer debate a inicios de junio, dando paso a la discusión y posterior aprobación definitiva por parte del Pleno.

Con su cantonización, Borbón nace con una extensión territorial cercana a los 4 000 kilómetros cuadrados, lo que representa aproximadamente el 89,62% del territorio que pertenecía al cantón Eloy Alfaro.

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2022, el nuevo cantón cuenta con una población de 9 029 habitantes, quienes ahora tendrán una administración local propia y autonomía para gestionar sus recursos y proyectos de desarrollo.

Tras la aprobación legislativa, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar a elecciones para designar al primer alcalde y a los concejales de Borbón. Esto podría coincidir con las votaciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.