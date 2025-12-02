Roberto Luque responde a Marcela Aguiñaga sobre el Quinto Puente en Guayas

El ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque respondió a la prefecta del Guayas Marcela Aguiñaga tras las declaraciones de la funcionaria sobre la deuda que mantiene el Gobierno con la provincia y la construcción del Quinto Puente en Guayas.

Aguiñaga sostuvo en el programa De Lunes a Lunes de Teleamazonas que el Gobierno Nacional le debe al Guayas 58 millones de dólares y "debo decir con tajante frontalidad que los recursos no le pertenecen al Gobierno, los recursos son de la gente", enfatizó.

Además, sobre el Quinto Puente, una obra que se ofreció como emblemática para la provincia, Aguiñaga sostuvo que es la Prefectura del Guayas la que está a cargo de los accesos y se han visto "obligados a parar una obra indispensable para el desarrollo".

También sostuvo que de los 120 millones de dólares comprometidos por parte del Gobierno, solo se han entregado 35 millones de anticipo.

Ante estas aseveraciones Luque señaló que la obra es estratégica para el Gobierno y le recordó a los ciudadanos que los 35 millones de dólares corresponden a un primer pago sobre los USD 120 millones de los que dijo que "están garantizados".

El Ministro recordó que el convenio entre Prefectura y MIT establece que los desembolsos se harán conforme al avance económico de la obra y que la Prefectura entregará informes bimensuales de dichos avances.

Según los documentos compartidos por Luque los informes que ha entregado la Prefectura del Guayas demuestran un avance económico por USD 19 millones, y le indicó que sus declaraciones "demuestran desconocimiento al expresar que necesita más recursos cuando no han desembolsado todo lo que el Gobierno le ha transferido. ¿Qué pasó con el resto del dinero?", preguntó Luque.