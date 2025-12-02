¿Qué pasa con el presupuesto asignado a las universidades en la Proforma de 2026?

La Universidad Central del Ecuador tendrá una reducción en su presupuesto para 2026.

Con la aprobación de la Proforma Presupuestaria 2026, por un monto global de 46 255 millones de dólares, se abrió una polémica en Ecuador respecto al presupuesto que entregará el Gobierno Nacional a las universidades e instituciones de educación superior el próximo año.

En ese marco, el Gobierno aseguró que el presupuesto destinado a educación superior crecerá en aproximadamente 58,7 millones de dólares más que lo que se entregó en 2025, es decir que habrá un incremento de 4,19%.

Nathaly Farinango, presidenta de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, indicó que no hay una reducción en la asignación, sino que se realizó una reorganización en función de los indicadores que establece el Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo).

El Fopedeupo define los criterios bajo los que se entregan los recursos a las universidades. Por ejemplo, ejecución presupuestaria, calidad en la educación, tasas de titulación, entre otros factores. A este monto se suman otros factores por gratuidad, funcionamiento y compensación.

Según Farinango, el objetivo es no dejar a discreción de las autoridades la asignación de presupuesto.

Mario Cuvi, viceministro de Educación, señaló que el presupuesto para las universidades pasó de 1 449 millones de dólares en 2025 a 1 509 millones de dólares en 2026.

Según Cuvi, la confusión se da al hacer una comparación desde lo técnico en la proforma y precisó que hay un interés de “politizar un elemento técnico”.

Al comparar la distribución por fórmula en la asignación del Fopedeupo entre la Proforma 2025 y la Proforma 2026 se observa un incremento en la asignación.

¿Por qué se habla de una reducción?

Organizaciones estudiantiles y legisladores en la Asamblea Nacional sostienen que aunque hay un aumento global en el presupuesto, hay universidades que tendrán recortes en las asignaciones que recibirán en 2026.

Mónica Alemán, asambleísta por Revolución Ciudadana, asegura que el recorte afecta principalmente a las universidades públicas, en los montos para gasto de inversión para ejecución de proyectos de investigación.

El economista y exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, explica que para elaborar el Presupuesto General del Estado para 2026 se toma como referencia el Presupuesto codificado, que se definió hasta el 30 de septiembre del 2025, denominado Presupuesto Codificado.

Al comparar el Reporte consolidado comparativo por entidad egresos del Presupuesto Codificado de 2025, con la Proforma presupuestaria de 2026, se observa un recorte en al menos 19 de las 31 universidades públicas. Se estima que el recorte es de aproximadamente 129 millones de dólares.

De la Torre añade que el recorte presupuestario es específicamente a las universidades públicas, “lo que significa menos recursos en investigación, menos servicios para los estudiantes y evidentemente menos cupos”.

“Hay interés desde el Gobierno de orientar esfuerzos para impulsar la educación universitaria privada y no la pública”, dijo De la Torre.

Instituciones como la Universidad Intercultural Amawtay Wasi (UIAW) serán las más afectadas: enfrentan una reducción de alrededor del 70% de su presupuesto. Según la institución, este recorte pone en riesgo su operatividad y la aplicación de programas dirigidos a pueblos indígenas.

Al respecto la asambleísta Farinango explicó que esta universidad se institucionalizó en 2024 e ingresó al Fopedeupo, por lo que debe cumplir con ciertos indicadores para recibir la asignación presupuestaria.

Otras como la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) registran incrementos presupuestarios, lo que evidencia una redistribución desigual del presupuesto.

Estas son las universidades con más reducción de presupuesto, al comparar el Reporte consolidado comparativo por entidad de 2025 con la Proforma 2026.