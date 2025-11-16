Esta es la sanción que se impone a quien sustraiga papeletas electorales en Ecuador

El CNE alertó que en el recinto electoral Escuela General Villamil, un hombre intentó sustraer cuatro papeletas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó, este domingo 16 de noviembre del 2025, un incidente registraron en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, durante la jornada electoral por la consulta popular y referéndum.

En el recinto Escuela General Villamil, un primer vocal principal de la Junta Receptora del Voto (JRV) fue detenido tras intentar sustraer cuatro papeletas electorales.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que el hecho fue detectado durante el proceso electoral, por lo que personal militar intervino y retuvo al ciudadano. El sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Según el artículo 332 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la sustracción o sustitución fraudulenta de papeletas de votación se sanciona con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

La normativa también señala, en su artículo 335, que además de la condena se impondrá la pérdida de los derechos de participación por seis meses.

El sospechoso fue detenido dentro del centro de procesamiento electoral, según el ministro del Interior, John Reimberg. Se iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.