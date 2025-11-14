¿Quiénes no están obligados a votar en la consulta popular y referéndum de Ecuador?

Los ecuatorianos votarán este domingo 16 de noviembre de 2025 por la consulta popular y referéndum.

El domingo 16 de noviembre de 2025 los ecuatorianos irán a las urnas para votar por la consulta popular y referéndum impulsados por el presidente Daniel Noboa.

En Ecuador el voto es obligatorio para personas de 18 a 65 años y se entrega un certificado de votación por la participación, un documento importante en trámites a nivel público y privado.

Quienes no voten enfrentarán una multa del 10% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a 47 dólares. Estas multas se acumulan en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, el voto es facultativo para algunos ciudadanos, según consta en el articulo 11 del Código de la Democracia. No están obligados:

Personas entre 16 y 18 años

Mayores de 65 años

Ecuatorianos en el exterior

Miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo

y en servicio activo Personas con discapacidad

Personas analfabetas

De acuerdo con el CNE, el padrón electoral para la consulta popular y referéndum consta de 13’ 736 314 electores.