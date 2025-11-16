Ecuador vive jornada electoral de consulta popular y referéndum; 13.9 millones irán a las urnas

Consulta Popular y Referéndum 2025 llama a las urnas a 13.9 millones de ecuatorianos

Más de 13.9 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este domingo 16 para decidir por cuatro preguntas, una de ellas relacionada con la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución.

Las otras tres preguntas son sobre la reinstalación de bases militares extranjeras, la eliminación de la financiación pública a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas de 151 a 73.

Desde el día jueves 13 arrancó el proceso con el voto anticipado de 1 032 presos sin sentencia firme, y continuó el viernes 14, con 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75%, beneficiarios del programa 'Voto en casa'.

CNE inaugura la jornada de consulta popular y referéndum

En desarrollo...