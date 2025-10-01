TCE dejó sin efecto la remoción del cargo del alcalde del cantón Rumiñahui, Fabián Iza

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió por unanimidad dejar sin efecto la remoción del alcalde del cantón Rumiñahui, Fabián Iza. Los cinco magistrados tomaron la decisión la tarde de este miércoles 1 de septiembre del 2025.

El TCE determinó que hubo violaciones legales en la decisión adoptada por el Concejo Municipal el pasado 10 de septiembre, con cinco votos a favor. Los concejales lo acusaron de realizar proselitismo político en la última consulta popular.

Según los magistrados del TCE, hubo errores en el procedimiento para llevar a cabo la remoción del alcalde. Argumentaron que no se receptó de forma correcta la solicitud presentada por tres ciudadanos en agosto y que no se verificaron datos como las identidades, direcciones o correos electrónicos.

La sentencia aclara que el análisis del Tribunal se centró únicamente en aspectos procesales y no evaluó la veracidad de los hechos denunciados ni la conducta del alcalde.

El TCE recordó que la remoción de una autoridad de elección popular no depende del criterio del Concejo Municipal, sino que sigue un procedimiento legalmente reglado. Cada etapa, desde la presentación de la denuncia hasta la resolución final, debe cumplirse con estricta rigurosidad.

Con esta decisión, Iza seguirá al frente de la administración hasta mayo del 2027 cuando se desarrollen las elecciones seccionales en Ecuador.