Concejo Municipal de Rumiñahui removió al alcalde Fabian Iza por incumplimiento de funciones

El alcalde de Rumiñahui, Fabian Iza, fue sometido a un proceso de remoción.

Con cinco votos a favor y dos en contra, el Concejo Municipal de Rumiñahui, en la provincia de Pichincha, se aprobó la destitución del alcalde Fabian Iza, este miércoles 10 de septiembre del 2025.

La sesión extraordinaria se instaló pasadas las 10:00 y tomó más de siete horas. Durante ese tiempo, se presentaron las pruebas de cargo y descargo en el proceso que se siguió contra Iza.

En la denuncia en contra de Iza, por incumplimiento de funciones, se lo acusa, entre otras cosas, de realizar proselitismo político en la campaña de la consulta popular de 2024, así como de irregularidades en la organización de eventos culturales en el cantón.

Iza cuestionó que uno de los integrantes de la Comisión de Mesa, el concejal Luis Fajardo, instalara la sesión en lugar de la vicealcaldesa del cantón, Verónica Fajardo. Según dijo, se dio "un golpe a la democracia y a la voluntad popular expresada en las urnas".

El concejal Rubén Puma fue el encargado de presentar la moción de remoción del alcalde. El pedido tuvo el respaldo de cinco de los siete concejales que conforman el Concejo Municipal.

El Alcalde añadió que acudirá a “otras instancias, donde seguro primará la objetividad y la imparcialidad, donde la justicia prevalecerá”.