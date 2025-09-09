Concejo municipal de Rumiñahui analizará la posible destitución del Alcalde en sesión polémica

El alcalde Fabián Iza en una reunión de trabajo en el Municipio.

La convocatoria oficial para la sesión del Concejo Municipal del cantón Rumiñahui, en Pichincha, está para este miércoles 10 de septiembre de 2025, a las 07:30. Allí se tratará la posible destitución del alcalde, Fabián Iza.

Según las causas para exigir la salida del Burgomaestre es la inseguridad y la falta de control. Esto ha generado malestar entre concejales y parte de la ciudadanía que ha impulsado su salida del cargo.

Durante la sesión está previsto que se presenten cargos y descargos de las partes, según lo previsto en el artículo 336 del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

La Comisión de Mesa entregó el informe sobre la denuncia de remoción en contra del Alcalde presentada el 4 de agosto por José Luis Jaramillo, Rosa Amagua y William Quishpe. Los concejales conocieron el particular el 8 de septiembre.

Los ciudadanos que presentaron la denuncia de remoción se ampararon en lo que señala el artículo 333 del Cootad. Esta normativa permite la destitución de autoridades por causales como el incumplimiento de la ley o el mal manejo de fondos públicos.

En el caso de que en la sesión se logré que los dos tercios del Concejo aprueben la remoción, el alcalde será destituido y para ello se necesitan cinco votos.