TCE ratifica sentencia contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la sentencia por violencia política de género contra el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, tras rechazar el recurso de apelación presentado por el funcionario.

Con esta resolución de última instancia, dictada en una sesión virtual, la sanción queda en firme y deja al burgomaestre sin la posibilidad de buscar la reelección en los comicios seccionales.

Zamora estará impedido de ejercer cargos públicos durante seis meses, coincidiendo con el periodo de inscripción y desarrollo de las elecciones seccionales.

También deberá pagar 25 salarios básicos unificados, equivalentes a USD 12 050.

Zamora continuará en funciones en el Municipio de Cuenca

Además, está obligado a eliminar las publicaciones "ofensivas" de sus redes sociales en cinco días y aprobar un curso de 40 horas sobre violencia de género.

La pérdida de los derechos políticos de Zamora no significa la destitución inmediata de su cargo.

El Alcalde continuará en funciones al frente del Municipio de Cuenca, pero queda inhabilitado legalmente para postularse en la papeleta electoral.