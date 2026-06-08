Daniel Noboa presenta a su nuevo gabinete tras fusión y cambios en ministerios
En la imagen constan 16 ministros y secretarios de Estado, entre ellos el nuevo canciller Roberto Kury.
El presidente Daniel Noboa junto a su renovado gabinete ministerial, este 8 de junio de 2026, en el Palacio de Carondelet, en Quito.
Presidencia de la República
Compartir
Actualizado:
08 jun 2026 - 17:57
Tras el reciente cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Daniel Noboa renovó la fotografía con su gabinete ministerial.
Son 16 los ministros y secretarios de Estado que acompañan al primer mandatario en la imagen, en el Palacio de Carondelet, que difundió la Presidencia de la República este 8 de junio de 2026.
A la foto grupal, las siguen dos láminas con los ministros, algunos ratificados, otros de los ministerios fusionados y otros que se suman a esta nueva etapa del gobierno de Noboa, de cara a los comicios seccionales de noviembre.
Mensaje del nuevo canciller
El flamante canciller de la República, Roberto Kury, se dirigió a los ecuatorianos tras su oficiliazación, mediante el decreto Ejecutivo No. 415.
"Fortaleceremos la política exterior de forma firme y estratégica, para que el país esté más presente en el mundo", señaló en un breve mensaje.
Kury asume las funciones luego de la renuncia de Gabriela Sommerfeld, quien argumentó motivos personales y de salud en su carta de dimisión.
Compartir