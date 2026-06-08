Daniel Noboa presenta a su nuevo gabinete tras fusión y cambios en ministerios

El presidente Daniel Noboa junto a su renovado gabinete ministerial, este 8 de junio de 2026, en el Palacio de Carondelet, en Quito.

Tras el reciente cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente Daniel Noboa renovó la fotografía con su gabinete ministerial.

Son 16 los ministros y secretarios de Estado que acompañan al primer mandatario en la imagen, en el Palacio de Carondelet, que difundió la Presidencia de la República este 8 de junio de 2026.

A la foto grupal, las siguen dos láminas con los ministros, algunos ratificados, otros de los ministerios fusionados y otros que se suman a esta nueva etapa del gobierno de Noboa, de cara a los comicios seccionales de noviembre.

Mensaje del nuevo canciller

El flamante canciller de la República, Roberto Kury, se dirigió a los ecuatorianos tras su oficiliazación, mediante el decreto Ejecutivo No. 415.

"Fortaleceremos la política exterior de forma firme y estratégica, para que el país esté más presente en el mundo", señaló en un breve mensaje.

Kury asume las funciones luego de la renuncia de Gabriela Sommerfeld, quien argumentó motivos personales y de salud en su carta de dimisión.