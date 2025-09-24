Viviana Veloz deja coordinación de la bancada del correísmo; su reemplazo es Juan González

Viviana Veloz es una de los personajes más representativos de la Revolución Ciudadana

"Culmino esta etapa con la satisfacción de haber impulsado nuevos liderazgos y construido un bloque cohesionado, diverso y unido". Con estas palabras, Viviana Veloz anunció, este miércoles 24 de septiembre del 2025, que deja la coordinación del correísmo en la Asamblea.

Veloz, quien fue presidenta de la anterior Asamblea Nacional, fue elegida coordinadora de la bancada Revolución Ciudadana en mayo de 2025. Ella debía cumplir un periodo de seis meses.

Sin embargo, antes los cuestionamientos internos y salida de cinco asambleístas se anunció el cambio de la vocería principal.

A través de un comunicado en X, Viviana Veloz aseguró que ser coordinadora fue "una de las experiencias más importantes y enriquecedoras" de su trayectoria como militante.

También, la legisladora agradeció a Rafael Correa, máximo líder del correísmo, y a sus compañeros por la confianza. Recalcó que durante su periodo de gestión de dos años, puedo formar parte de varios espacios que representan "un hito" para ella y Santo Domingo.

"A mi equipo de trabajo, mi gratitud infinita por su dedicación y sacrificio. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por poner siempre la lucha por la gente primero. Se vienen nuevos retos, y muy pronto los conocerán", adelantó Veloz, sin dar más detalles.

Juan Andrés González, legislador lojano, será el nuevo coordinador del correísmo en el Legislativo. Él es abogado y llegó a obtener un curul por Loja. También se desempeñó como asesor en la Asamblea en 2023.

Hace tres meses denunció que había sido 'tentado' de salir de la Revolución Ciudadana para unirse a la bancada de ADN.