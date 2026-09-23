Vuelos más económicos, registro de drones: estas son las claves de la Ley de Aviación

La Ley de Aviación Civil plantea flexibilizar ingreso de aerolíneas y registrar drones en Ecuador.

La Asamblea Nacional analizará, el jueves 24 de septiembre, el informe para segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil.

Esta propuesta plantea busca actualizar el marco jurídico del sector aeronáutico, plantea una política de “cielos abiertos” y una regulación de los drones.

El informe para segundo debate fue aprobado el 20 de septiembre por la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, con ocho votos.

Flexibilización de requisitos para llegada de aerolíneas

Uno de los cambios planteados en esta normativa está relacionado con la llamada política de “cielos abiertos”, que busca flexibilizar las condiciones para que nuevas aerolíneas internacionales puedan operar en Ecuador.

Actualmente, las compañías que realizan vuelos domésticos deben cumplir determinados requisitos, entre ellos estar constituidas legalmente en el país y contar con tripulaciones nacionales.

La propuesta plantea que las aerolíneas puedan estar domiciliadas en Ecuador, sin que necesariamente deban constituirse como compañías ecuatorianas. También permitiría que las tripulaciones estén conformadas por personal nacional y extranjero, cumpliendo las condiciones normativas de Ecuaador.

El director general de Aviación Civil, Juan Pablo Franco, señaló en Teleamazonas, este miércoles 23 de septiembre, que una mayor participación de aerolíneas podría generar nuevas rutas y tarifas más competitivas.

“La política de cielos abiertos permitirá que vengan nuevas aerolíneas. Eso se traduce en nuevas rutas y precios más competitivos para los ciudadanos”, señaló Franco.

La normativa no establece ni fija directamente los precios de los pasajes aéreos. Sin embargo, que haya más aerolíneas abriría la puerta para que haya precios más bajos en los pasajes y también mejores ofertas para atraer a pasajeros.

¿Qué pasará con los drones?

El proyecto también incorpora por primera vez disposiciones específicas para las aeronaves no tripuladas o drones, incluyendo reglas para su registro, autorización, control e inspección.

La propuesta contempla que estos equipos sean incorporados al Registro Aeronáutico Nacional y que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) tenga competencias para regular su operación.

El registro podrá realizarse incluso a nombre de una persona natural, sin que sea necesario que el propietario sea una empresa. La intención es contar con información sobre los drones que operan en el país y facilitar su control.

“Buscamos que los drones ya no sean de libre importación, sino que sea un proceso responsable y donde podamos tener el control de lo que ocurra con los drones”, señaló Franco.

"Esto no implica que vayamos a entorpecer el trabajo que se viene realizando con los drones. Nos comprometemos a hacer un proceso ágil, un proceso de registro en línea y a un costo bajo", añadió el Director de Aviación Civil.

Entre las actividades en las que actualmente se utilizan estos equipos está la fumigación agrícola.