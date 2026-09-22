Informe preliminar revela cómo ocurrió el accidente aéreo en el que murió Michele Sensi-Contugi

El informe preliminar de las autoridades de Kenia señala que uno de los patines del helicóptero impactó contra una formación rocosa.

Un mes después del accidente de helicóptero en el que murieron Michele Sensi-Contugi, su esposa Stephany Hollihan y otras cinco personas, autoridades de Kenia difundieron el primer informe preliminar sobre lo ocurrido el 19 de agosto de 2026 en el monte Ololokwe, en el condado de Samburu.

El reporte, de 27 páginas, fue elaborado por el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos de Kenia, organismo encargado de investigar este tipo de siniestros.

Su contenido comenzó a conocerse públicamente el 21 de septiembre, a través de medios kenianos y posteriormente de medios internacionales.

¿Qué ocurrió antes del accidente?

Según la reconstrucción preliminar, el helicóptero Airbus EC130 B4, operado por la compañía Lady Lori, realizaba un vuelo cerca del monte Ololokwe.

Al llegar a la zona, la aeronave voló a baja altura junto al acantilado, aparentemente para facilitar la observación de fauna y la toma de fotografías de los pasajeros. Después ascendió hacia la cresta de la montaña, realizó un giro hacia la izquierda y comenzó a descender por una pendiente pronunciada.

Durante esa maniobra, uno de los patines del tren de aterrizaje impactó contra una formación rocosa que sobresalía cerca de la cima. Ese contacto habría provocado la pérdida de control de la aeronave.

El helicóptero cayó por el acantilado

Después del primer impacto, los restos del helicóptero terminaron aproximadamente 1 196 pies, unos 364 metros, por debajo del punto inicial de colisión, en la base del acantilado.

La aeronave sufrió graves daños y posteriormente fue afectada por un incendio. Las siete personas que viajaban a bordo fallecieron.

El helicóptero cayó por el acantilado del monte Ololokwe tras impactar contra una formación rocosa. Redes Sociales

No se conocían fallas mecánicas

Otro de los hallazgos preliminares es que el helicóptero no registraba defectos mecánicos conocidos antes del vuelo. Además, el piloto tenía una licencia comercial válida y, según la documentación revisada, no presentaba observaciones relevantes en sus habilitaciones.

El helicóptero había sido ensamblado en 2003 y era utilizado en Kenia para vuelos turísticos, viajes de negocios y algunas misiones médicas.