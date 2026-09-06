Accidente con avioneta provoca cierre temporal del aeropuerto de Baltra, en Galápagos

Una avioneta se estrelló en el aeropuerto de Baltra, en Galápagos.

Un incidente con una avioneta se registró la tarde de este domingo 6 de septiembre de 2026 en el Aeropuerto Ecológico de Galápagos, ubicado en la isla Baltra.

Según un comunicado oficial de la terminal aérea, el hecho ocurrió aproximadamente a las 13:02, hora de Galápagos (14:02 en Ecuador continental), en la pista 14.

La aeronave HC-CYK, perteneciente a la aerolínea ESAV, sufrió una salida de pista mientras realizaba la maniobra de despegue.

Tras reportarse la emergencia, se activaron inmediatamente los protocolos correspondientes y el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del aeropuerto.

Piloto y pasajeros se encuentran bien

El Aeropuerto Ecológico de Galápagos confirmó que tanto el piloto como los pasajeros de la aeronave se encuentran bien. Hasta las 16:30 de este domingo no se han reportado personas heridas como consecuencia del incidente.

Las causas que provocaron la salida de pista todavía no han sido informadas y deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Como consecuencia del incidente, la Dirección de Aviación Civil indicó que las operaciones aéreas fueron suspendidas temporalmente. Según el NOTAM vigente, el aeropuerto permanecerá cerrado desde las 14:39 hasta las 17:00, hora de Ecuador continental, es decir, entre las 13:39 y las 16:00, hora de Galápagos.

El aeropuerto indicó que cualquier actualización sobre el incidente será difundida a través de sus canales institucionales.