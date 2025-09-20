13 locales clausurados y ocho detenidos en operativo en bares y discotecas de Quito

Las autoridades clausuraron 13 centros de diversión en Quito la noche del viernes 19 de septiembre.

13 locales en los que funcionaban discotecas y centros de diversión nocturnos que funcionaban en la capital fueron clausurados la noche del viernes 19 de septiembre durante un megaoperativo de control que llevó adelante el Municipio de Quito con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas

Las autoridades también emitieron 203 citaciones de tránsito y ocho personas fueron detenidas por conducir en estado de embriaguez. El operativo terminó con la retención de 16 motocicletas y 8 vehículos.

La secretaria de Seguridad del Municipio, Carolina Andrade, destacó la magnitud del despliegue y subrayó la importancia del trabajo conjunto para garantizar el orden en los espacios de diversión nocturna.

“Realizamos cuatro macrooperativos simultáneos entre las entidades municipales de control, en coordinación con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas e Intendencia. El objetivo es supervisar bares, discotecas y night clubs donde se han identificado irregularidades”, explicó Andrade.

Durante los controles, el Cuerpo de Bomberos verificó salidas de emergencia y extintores, mientras que la Agencia Metropolitana de Control (AMC) revisó el cumplimiento de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE), la prohibición de ingreso a menores de edad, la venta de bebidas legales y la identificación de todos los asistentes.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó pruebas de alcoholemia, revisión de documentos y retención de vehículos. Las Fuerzas Armadas ejecutaron controles de armas, municiones y explosivos en los alrededores de los establecimientos.

El mayor Carlos Rayes, jefe operativo de la Policía Nacional, resaltó que la labor conjunta busca “identificar riesgos, prevenir incidentes y brindar tranquilidad a la ciudadanía durante las jornadas de control”.

De su lado, Gustavo Chiriboga, director de la AMC, señaló que los equipos estuvieron desplegados en cuatro puntos de la ciudad: “Verificamos que los establecimientos ubicados en zonas críticas cumplan con la documentación correspondiente”.