Quito: concurso de fotografía para estudiantes de bachillerato por la semana de la movilidad

El requisito de participación es tomar una foto de los troles eléctricos.

Los estudiantes del último año de los colegios de Quito y que les gusta la fotografía pueden participar en el Concurso Trole Papelito hasta el domingo 21 de septiembre del 2025. El reto está abierto para los estudiantes a propósito de la semana de la movilidad sostenible que se celebrará en Quito.

El Municipio, a través de la Empresa de Pasajeros, informó que los estudiantes del bachillerato que deseen participar lo pueden hacer a través de las redes sociales. En el concurso se establecieron las reglas de participación.

Los estudiantes interesados deberán fotografiar uno de los nuevos troles eléctricos, subirla a su cuenta personal de Instagram, seguir y etiquetar a @PasajerosQuito. Se deberá utilizar la etiqueta #TrolePapelito y una frase que responda: ¿qué significa para ti moverte de forma sostenible?

Un jurado especializado elegirá las 10 mejores fotos. Luego las mejores se publicarán en historias de esa red social de la Empresa de Pasajeros.

Habrá una ,segunda fase. La comunidad digital votará por su foto preferida a través de las redes. Los tres concursantes más votados se llevarán premios. El Municipio premiará con cartillas para 90 viajes gratuitos en el sistema Trolebús, chips de telefonía móvil con gigas gratis y órdenes de consumo de comida.