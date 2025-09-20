Cierres viales en Quito este sábado 20 de septiembre por la Expo Café 2025

Los representantes de distintas cafeterías mostrarán su oferta gastronómica al público con base en café.

Desde las 10:00 de este sábado 20 de septiembre del 2025 se realiza en Quito la Expo Café 2025, el encuentro reúne a decenas de amantes del café en la capital. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), indicó que alrededor de la Plaza Quinde, en la Mariscal, hay cierres viales durante todo el día.

Los cierres se iniciaron a las 00:00 de este sábado y se extenderán hasta las 18:00, en las intersecciones de las calles Mariscal Foch y Diego de Almagro y Reina Victoria y José Calama.

Los conductores podrán tomar como vías alternas la avenidas Amazonas, 6 de Diciembre, 10 de Agosto, Colón y Veintimilla.

Las autoridades anunciaron que durante el día realizarán controles de vehículos mal estacionados en toda la zona, por lo que se recomienda utilizar parqueaderos seguros y la Zona Azul.

Conciertos gratuitos en el día

El evento contará con la animación de Chaucha Kings, las agrupaciones Metro Band del Cuerpo de Agentes, Alto Control de la Agencia Metropolitano de Tránsito y la Dj Verónica Noboa.

Más de 40 cafeterías del sector La Mariscal expondrán su mejor oferta gastronómica en torno al café. Además, caficultores del Chocó Andino y emprendedores muestran la calidad y una gran oferta de productos derivados de esta semilla cultivada en la reserva de Chocó Andino.

En esta jornada se incentivará el talento de baristas locales mediante una competencia de alto nivel para elegir al ‘Barista Quiteño 2025’. El premio principal incluye un kit profesional de métodos filtrados y una beca parcial en curso de SCA Brewing Fundation, valorado en USD 500.

Los amantes al café y asistentes a este recinto ferial también podrán participar de la competencia de métodos alternativos de filtrado: ‘Taza Quiteña 2025’. De igual manera, en el ‘Happy Hour’ quiteños y quiteñas disfrutarán de degustaciones gratuitas de ‘Café de Quito’ y de mesas de cata guiadas (10 personas por sesión).