Más de 500 metros cúbicos de granizo se retiraron tras intensa lluvia en el norte de Quito
El 80% de las emergencias registradas en Quito se relacionaron con inundaciones. Se retiraron 530 metros cúbicos de granizo.
Una fuerte lluvia cayó en Quito la tarde del miércoles 7 de octubre del 2026.
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Actualizado:
08 oct 2026 - 12:47
Las fuertes lluvias y la granizada registradas en Quito provocaron 37 emergencias en distintos sectores de la ciudad durante los últimos días. El 80% de los incidentes estuvo relacionado con inundaciones, según informó este jueves 8 de octubre de 2026 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano.
Los mayores problemas se concentraron en el norte de Quito. Allí la acumulación de granizo provocó inundaciones en pasos a desnivel y vías principales.
Alexis Jarrín, director del COE Metropolitano, explicó que las precipitaciones del miércoles 7 de octubre no fueron más intensas que las del domingo 4. Sin embargo, la cantidad de granizo que cayó en sectores como la avenida Colón y el norte de la ciudad fue excepcional.
Retiraron 67 volquetas de granizo en dos sectores de Quito
Las autoridades identificaron dos puntos críticos por la acumulación de granizo y agua:
- Avenida 10 de Agosto y Atahualpa: se retiraron 130 metros cúbicos de granizo, equivalentes a 17 volquetas.
- Avenida Colón y Diego de Almagro: se retiraron 400 metros cúbicos, equivalentes a 50 volquetas.
En total, 530 metros cúbicos de granizo fueron retirados de estos dos sectores, donde la acumulación del material dificultó la circulación vehicular.
El COE Metropolitano informó que las 37 emergencias fueron atendidas y que no se registraron personas heridas ni damnificadas.
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