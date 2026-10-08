Más de 500 metros cúbicos de granizo se retiraron tras intensa lluvia en el norte de Quito

Una fuerte lluvia cayó en Quito la tarde del miércoles 7 de octubre del 2026.

Las fuertes lluvias y la granizada registradas en Quito provocaron 37 emergencias en distintos sectores de la ciudad durante los últimos días. El 80% de los incidentes estuvo relacionado con inundaciones, según informó este jueves 8 de octubre de 2026 el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano.

Los mayores problemas se concentraron en el norte de Quito. Allí la acumulación de granizo provocó inundaciones en pasos a desnivel y vías principales.

Alexis Jarrín, director del COE Metropolitano, explicó que las precipitaciones del miércoles 7 de octubre no fueron más intensas que las del domingo 4. Sin embargo, la cantidad de granizo que cayó en sectores como la avenida Colón y el norte de la ciudad fue excepcional.

Retiraron 67 volquetas de granizo en dos sectores de Quito

Las autoridades identificaron dos puntos críticos por la acumulación de granizo y agua:

Avenida 10 de Agosto y Atahualpa: se retiraron 130 metros cúbicos de granizo, equivalentes a 17 volquetas.

se retiraron 130 metros cúbicos de granizo, equivalentes a 17 volquetas. Avenida Colón y Diego de Almagro: se retiraron 400 metros cúbicos, equivalentes a 50 volquetas.

En total, 530 metros cúbicos de granizo fueron retirados de estos dos sectores, donde la acumulación del material dificultó la circulación vehicular.

El COE Metropolitano informó que las 37 emergencias fueron atendidas y que no se registraron personas heridas ni damnificadas.