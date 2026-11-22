El debate de candidatos de Guayaquil está previsto para el domingo 22 de noviembre.

Los ocho candidatos a la Alcaldía de Guayaquil participarán este domingo 22 de noviembre de 2026 en el debate electoral organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el que presentan sus propuestas para dirigir el Puerto Principal durante el período 2027-2031.

El encuentro, de carácter obligatorio, está previsto entre las 20:00 y las 21:30. El organismo electoral definió mediante un sorteo público el orden de intervención de los aspirantes y los cruces entre ellos.

Durante el debate se desarrollarán cuatro ejes temáticos, con el propósito de que la ciudadanía conozca los planteamientos de los candidatos frente a los principales desafíos de Guayaquil.

Entre los temas previstos están la seguridad ciudadana, movilidad, servicios básicos, gestión de riesgos y desarrollo económico. También se abordará la transparencia en la administración de los recursos públicos.

Este espacio electoral se realiza a siete días de las elecciones seccionales, programadas para el próximo 29 de noviembre, cuando los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades locales.

La ubicación de los ocho aspirantes en el set de televisión, de izquierda a derecha quedó establecida de la siguiente manera:

1. Pedro Medina.

2. Antonio García.

3. Susana Santistevan.

4. Andrés Roche.

5. Mónica Luzárraga.

6. Cynthia Viteri.

7. Fiorella Ycaza.

8. Héctor Baldeón.

A continuación las propuestas de los candidatos: