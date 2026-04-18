Siete miembros de 'Los Lobos' fueron aprehendidos por tráfico de drogas en Quito

Los detenidos estarían vinculados al abastecimiento, distribución, comercialización y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el norte y sur de la capital.

La Policía Nacional aprehendió a siete presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos durante un operativo ejecutado en los sectores de Cotocollao y La Ecuatoriana.

La intervención fue realizada por el subsistema de inteligencia y permitió desarticular parte de una estructura vinculada al tráfico de drogas en la capital.

Operativo e indicios

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un vehículo, dos teléfonos móviles y varias sustancias sujetas a fiscalización.

Entre los indicios constaron 143 fundas y 32 sobres con pasta base de cocaína, además de 34 fundas y un bloque de marihuana, así como una balanza gramera.

Actividades ilícitas

Las autoridades manifestaron que los detenidos estarían vinculados al abastecimiento, distribución y venta de droga en el norte y sur de Quito.

También cumplían funciones logísticas dentro de la organización, como coordinación operativa, acopio de sustancias y manejo de dinero producto de la actividad ilegal.