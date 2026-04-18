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Seguridad

Siete miembros de 'Los Lobos' fueron aprehendidos por tráfico de drogas en Quito

Siete presuntos integrantes de “Los Lobos” fueron detenidos en Quito por tráfico de drogas.

Los detenidos estarían vinculados al abastecimiento, distribución, comercialización y expendio de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en el norte y sur de la capital.

Ministerio del Interior Ecuador

Autor

Tamara López

Actualizada:

18 abr 2026 - 11:26

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La Policía Nacional aprehendió a siete presuntos integrantes del grupo delictivo Los Lobos durante un operativo ejecutado en los sectores de Cotocollao y La Ecuatoriana. 

La intervención fue realizada por el subsistema de inteligencia y permitió desarticular parte de una estructura vinculada al tráfico de drogas en la capital.

Operativo e indicios  

Durante el procedimiento, los agentes encontraron un vehículo, dos teléfonos móviles y varias sustancias sujetas a fiscalización

Entre los indicios constaron 143 fundas y 32 sobres con pasta base de cocaína, además de 34 fundas y un bloque de marihuana, así como una balanza gramera.

Actividades ilícitas  

Las autoridades manifestaron que los detenidos estarían vinculados al abastecimiento, distribución y venta de droga en el norte y sur de Quito. 

También cumplían funciones logísticas dentro de la organización, como coordinación operativa, acopio de sustancias y manejo de dinero producto de la  actividad ilegal.

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