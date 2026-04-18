Pareja secuestrada en Ibarra es rescatada desde una fosa

Liberan a dos personas víctimas de secuestro extorsivo y meten preso a un sujeto por este delito en Imbabura

La Policía Nacional rescató el 16 de abril a una pareja que fue víctima de secuestro extorsivo en el sector de Caranqui, en Ibarra, provincia de Imbabura. Las víctimas fueron encontradas dentro de una fosa de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

El operativo se activó tras una alerta al ECU 911 y permitió la aprehensión de un sospechoso vinculado al caso.

Secuestro y amenazas

Según el testimonio de las víctimas, tres sujetos armados y encapuchados los interceptaron y los obligaron a subir a su propio vehículo.

Durante el recorrido por la ciudad, los antisociales les exigieron las claves de sus tarjetas bancarias, mientras otro vehículo tipo taxi custodiaba el trayecto.

Rescate y evidencias

Las víctimas fueron localizadas en el sector San Benito de Palermo, en Lomas de Azaya, cubiertas con tablas dentro de una fosa.

La Policía ubicó un taxi en circulación y el vehículo de las víctimas abandonado, además de detener a un ciudadano identificado como Robinson G.

Entre los indicios se encontraron seis celulares, un pasamontaña, guantes y una herramienta metálica, presuntamente utilizados en el delito.

Las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para identificar a otros involucrados en este hecho.