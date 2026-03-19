Adal Ramones regresa a Quito con su nuevo monólogo 'Viajando Sin Maleta'

El comediante mexicano Adal Ramones se presenta el 14 de mayo en el Teatro San Gabriel.

El actor y comediante mexicano Adal Ramones regresa a los escenarios en Ecuador con su nuevo monólogo “Viajando Sin Maleta”, una propuesta de comedia en vivo que llega a Quito el próximo 14 de mayo.

El show se realiza en el Teatro San Gabriel, a partir de las 20:00, como parte de una gira que recorre distintas ciudades.

¿De qué trata el show?

“Viajando Sin Maleta” presenta un formato cercano y dinámico, en el que el artista combina humor, anécdotas personales e improvisación.

A lo largo del monólogo, Ramones aborda situaciones cotidianas como:

Viajes que no salen como se planean

Recuerdos familiares

Momentos absurdos de la vida diaria

El espectáculo propone, además, una reflexión ligera sobre aquello que las personas cargan emocionalmente en su día a día.

Una trayectoria consolidada

Con una carrera en televisión, teatro y espectáculos en vivo, Adal Ramones mantiene su estilo característico: espontáneo, directo y cercano al público.

En este formato, el espectador se convierte en parte activa del show, con momentos que dependen de la interacción y la improvisación en escena.

Entradas y Localidades

Las entradas ya están disponibles en línea, con precios que varían según la ubicación:

Butaca Black Box: $110

Gold Butaca Central: $98

Butacas Platinum Laterales: $88

Butaca Lateral Posterior: $78

Palco Principal: $68

Palco Posterior: $58

Contexto del espectáculo

El monólogo forma parte de una gira internacional y propone una experiencia que va más allá de la comedia tradicional, enfocándose en conectar con el público a través de historias cotidianas y humor.

Con este regreso, Adal Ramones apuesta por un formato íntimo en el escenario, en el que la risa se combina con reflexión, en una propuesta pensada para el público ecuatoriano.