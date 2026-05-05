57 de 64 operadoras de transporte serán sancionadas por incumplir el servicio

La mañana del 5 de mayo de 2026, diferentes operativos de fiscalización se desplegaron en terminales y estaciones de transporte como Quitumbe, El Labrador y La Ofelia.

El objetivo fue verificar la prestación del servicio de transporte público. Según la Secretaría de Movilidad se evidenció un alto nivel de incumplimiento por parte de las operadoras.

De las 64 evaluadas, solo siete mantuvieron operación activa, mientras que 57 no registraron servicio efectivo durante el periodo de control.

Alcalde asegura sanciones para transportistas

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció el inicio de procesos administrativos sancionatorios conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las operadoras que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentar multas de hasta 8 Remuneraciones Básicas Unificadas (RBU).

El proceso sancionatorio seguirá los siguientes pasos