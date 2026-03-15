'Una batalla tras otra' domina los Óscar 2026 y se lleva Mejor Película

Paul Thomas Anderson gana el premio a Mejor Director en los Oscars por 'Una Batalla tras Otra'.

La edición 98 de los Premios Óscar 2026 se celebra este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la cinta One Battle After Another se consagra como la gran triunfadora de la noche al ganar Mejor Película y varias categorías principales.

La película dirigida por Paul Thomas Anderson obtiene un total de seis estatuillas, incluyendo Mejor Dirección, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actor de Reparto y la nueva categoría de Mejor Casting.

Uno de los momentos más destacados de la gala llega cuando Michael B. Jordan gana el premio a Mejor Actor por su papel en Sinners, consolidando su actuación como una de las más comentadas de la temporada de premios.

Por su parte, Jessie Buckley se lleva el Óscar a Mejor Actriz gracias a su interpretación en Hamnet, mientras que Sean Penn gana Mejor Actor de Reparto también por su participación en “One Battle After Another”.

La película Sinners también destaca durante la ceremonia al obtener cuatro premios, entre ellos Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía.

En otras categorías importantes, Frankenstein consigue tres estatuillas técnicas, incluyendo Diseño de Producción, Maquillaje y Peinado y Diseño de Vestuario, mientras que KPop Demon Hunters gana el premio a Mejor Película Animada.

Asimismo, Avatar: Fire and Ash obtiene el premio a Mejores Efectos Visuales, y el documental Mr. Nobody Against Putin se lleva la estatuilla a Mejor Documental.

La ceremonia, conducida por el comediante Conan O'Brien, reúne a las principales figuras de la industria cinematográfica mundial y marca el cierre de la temporada de premios en Hollywood.

PRINCIPALES GANADORES DE LOS ÓSCAR 2026

Mejor Película: Una Batalla tras Otra

Mejor Dirección: Paul Thomas Anderson – Una Batalla tras Otra

Mejor Actor: Michael B. Jordan – Pecadores

Mejor Actriz: Jessie Buckley – Hamnet

Mejor Actor de Reparto: Sean Penn – Una Batalla tras Otra

Mejor Guion Original: Pecadores

Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

Mejores Efectos Visuales: Avatar: fuego y ceniza