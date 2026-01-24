Andrés Crespo lleva su voz a Hollywood y da vida a 'Vulture', en la película animada 'Goat'

Andrés Crespo lleva su voz a Hollywood con el personaje Vulture, en una película de Sony Pictures

El actor y comediante guayaquileño Andrés Crespo, llega a la pantalla internacional en el doblaje al español de la película animada ‘Goat. La cabra que cambió el juego’, producida por Sony Pictures.

Crespo dará voz a Sneaky (Vulture), uno de los animales que aparece en la cinta, que llega a los cines del país el próximo 12 de febrero de 2026.

La película presenta a Will Cabrera, una cabra que sueña con convertirse en jugador profesional de ‘rubigol’, un intenso deporte de contacto con diferentes animales.

El actor ecuatoriano comparte con escenario con otras personalidades como Bárbara de Regil, como Jetty Fillmore; Fanny Lu como Luisa, Faisy como Drago Modo, Carolina Díaz como Olivia y Emmanuelle Bernal como Will Cabrera.

Detrás de la producción están los creadores de 'Las guerreras K-pop' y 'Spiderman: a través del Spider-verso'.

"¡Escuchemos los aplausos para Andres Crespo como Sneaky (Vulture)!", escribió Sony Pictures Ecuador en su cuenta de Instagram para presentar al actor.