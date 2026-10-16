Aeropuerto de Quito suspenderá temporalmente operaciones aéreas el sábado 17 de octubre 

El aeropuerto Mariscal Sucre de Quito reprogramó vuelos el 17 de octubre de 2026.

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito suspenderá temporalmente sus operaciones aéreas este sábado 17 de octubre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento preventivo de la pista.

El cierre está programado entre las 06:00 y las 14:00, período durante el cual se ejecutarán las últimas tareas previstas para este año en la infraestructura aeroportuaria.

Según el Aeropuerto, estas intervenciones son necesarias para mantener las condiciones de seguridad y eficiencia de la pista y prevenir posibles cierres emergentes.

⚠️¡Atención!⚠️ Este sábado 17 de octubre se realizará el cierre programado del #AeropuertoUIO, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en pista, en el horario de 06:00 a 14:00. Revisa los cambios en tu itinerario aquí: https://t.co/124OJseME2 https://t.co/oA3VJ7IFGs — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) October 16, 2026

¿Qué pasará con los pasajeros?

Aunque las operaciones aéreas estarán suspendidas durante esas ocho horas, la terminal de pasajeros continuará funcionando con normalidad y mantendrá sus servicios de atención.

Las jornadas de mantenimiento fueron coordinadas y aprobadas entre el Aeropuerto de Quito y la Dirección General de Aviación Civil (DGAC). Además, las aerolíneas fueron notificadas previamente para que comuniquen a sus pasajeros cualquier modificación relacionada con sus vuelos.

Por ello, quienes tengan previsto viajar este sábado deben revisar el estado de su vuelo y mantenerse en contacto con su aerolínea antes de acudir al aeropuerto.

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¿Por qué se realizan estos cierres?

Los trabajos forman parte del cronograma anual de mantenimiento de la pista. En 2026 se programaron diez jornadas de intervención en períodos de menor tráfico aéreo, con el propósito de reducir el impacto tanto para los pasajeros como para las aerolíneas.

Además, las autoridades evitaron realizar estos trabajos durante julio y agosto, meses en los que existe un mayor movimiento de pasajeros debido a la temporada de verano.