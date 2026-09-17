Air Canada volverá a Quito con vuelos directos a Montreal y Toronto

Air Canada retomará sus vuelos directos entre Quito y Canadá desde diciembre de 2026.

Air Canada volverá a operar vuelos directos entre Quito y Canadá desde el 4 de diciembre de 2026, después de varios años sin esta conexión. La aerolínea confirmó rutas hacia Montreal y Toronto, operadas en aviones Boeing 787 Dreamliner.

Habrá tres vuelos semanales entre Montreal y Quito

La ruta Montreal–Quito tendrá tres frecuencias semanales. Los vuelos desde Montreal saldrán los miércoles, viernes y domingos, mientras que desde Quito hacia Montreal operarán los lunes, jueves y sábados.

El vuelo AC962 saldrá de Montreal a las 17:40 y llegará a Quito a las 00:10 del día siguiente. En sentido contrario, el AC963 despegará de Quito a las 09:00 y aterrizará en Montreal a las 15:15.

Toronto tendrá una frecuencia semanal

Air Canada también conectará directamente Toronto y Quito una vez por semana. El vuelo desde Toronto operará los sábados y el retorno desde Quito será los domingos.

La ruta Toronto–Quito comenzará el 5 de diciembre de 2026 y se mantendrá hasta el 20 de marzo de 2027, mientras que los vuelos de regreso desde Quito operarán hasta el 21 de marzo.

La operación será estacional

La conexión con Montreal funcionará entre el 4 de diciembre de 2026 y el 27 de marzo de 2027, mientras que la ruta con Toronto concluirá una semana antes.

Con estas rutas, Quito recupera una conexión directa con Canadá y amplía su oferta internacional para la temporada alta de viajes de fin de año e invierno boreal. Air Canada ya muestra vuelos a Quito disponibles para diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027.

La información inicial que compartiste tenía un detalle a corregir: los vuelos Montreal–Quito salen miércoles, viernes y domingos; los Quito–Montreal son lunes, jueves y sábados.