Agencia Metropolitana seguirá con controles a restaurantes que funcionan como bares en Quito

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) de Quito y la Intendencia de Policía de Pichincha clausuraron cuatro restaurantes durante el feriado en el sector de la Real Audiencia, norte de Quito, por operar como discotecas sin permisos.

El operativo se realizó para controlar el uso de licencias, garantizar la seguridad y prevenir el desorden urbano. Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron 13 locales registrados como restaurantes y verificaron que cuatro excedían el aforo permitido, vendían alcohol sin restricción y funcionaban como centros de diversión nocturna.

Según Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, los locales tampoco cumplían las condiciones de seguridad exigidas en las normativas municipales vigentes.

Chiriboga explicó que la Real Audiencia es una zona gastronómica y residencial, donde solo se permite la operación de restaurantes y cafeterías con licencia específica. “Estos controles forman parte del plan Quito en Control, que busca ordenar las actividades económicas y proteger a la ciudadanía”, afirmó.

El operativo también incluyó la participación de Quito Turismo y la Policía Nacional, quienes brindaron apoyo logístico y seguridad durante la jornada. Las autoridades resaltaron que la medida busca prevenir riesgos asociados al consumo de alcohol en lugares no autorizados.

De acuerdo con el Código Municipal de Quito, los responsables de mantener actividades económicas irregulares pueden ser sancionados con multas que van de hasta 1 880 dólares, además de la clausura temporal o definitiva por mal uso de la licencia.

El Municipio señaló que se continuará con las inspecciones en distintos sectores del Distrito Metropolitano, especialmente en zonas donde se concentran restaurantes, bares y cafeterías. El objetivo, según la AMC, es reforzar los controles y evitar que los negocios operen fuera de la normativa, manteniendo la seguridad y el orden en la ciudad.