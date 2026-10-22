Aguacero en Quito: no hay personas afectadas, pero se reportan viviendas inundadas y caída de muros

Sin personas afectadas, pero con viviendas inundadas y muros caídos

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz informó la tarde de este jueves 22 de octubre de 2026 que, tras las fuertes lluvias con granizo y tormenta eléctrica, no se registran personas afectadas ni vehículos atrapados.

Las autoridades atienden emergencias en varios sectores de la capital y trabajan para recuperar la circulación vial y el servicio del Metro suspendido en la estación La Pradera.

Lluvia con granizo provocó inundaciones y caída de muros

Tras una reunión con las entidades municipales, el alcalde Pabel Muñoz señaló que no se reportan personas afectadas ni vehículos atrapados por el aguacero.

Según informó en su cuenta de X, los equipos municipales continúan en las calles para limpiar sumideros y retirar el granizo acumulado.

Entre las novedades reportadas constan viviendas inundadas en la zona Eugenio Espejo y en Tumbaco, además de la caída de dos muros en los sectores de La Gasca y Pambachupa.

Las autoridades mantienen trabajos en estos puntos para atender los efectos de las precipitaciones.

La avenida Occidental se encontraba en proceso de habilitación tras las afectaciones provocadas por la lluvia.

Los equipos municipales también trabajan en la limpieza de las vías y el retiro del granizo acumulado en distintos sectores de la ciudad.

El Metro de Quito cerró temporalmente la estación La Pradera y pasó a operar en dos tramos: Quitumbe–Universidad Central y Carolina–Labrador.

Según el alcalde, las autoridades anunciarán la hora de reapertura total del sistema cuando se disponga de información confirmada.