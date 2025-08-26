Bomberos rescataron a un águila que quedó atrapada en un cerramiento en el norte de Quito

Los bomberos rescataron a un águila atrapada en un cerramiento de Quito.

¡Un final feliz! Un águila fue rescatada luego de quedar atrapada en el cerramiento de un inmueble en el norte de Quito este martes 26 de agosto de 2025.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió ante la alerta ciudadana de un ave atrapada. El incidente se registró en el sector del Pinar Alto.

El ave quedó atrapada en la malla del cerramiento de un inmueble. El animal fue hallado a poco más de dos metros del suelo.

Los bomberos acudieron al lugar y con una escalera accedieron al punto donde estaba el águila para liberarla. El ave fue hallado asustado y "sin poder liberarse por sus propios medios".

Afortunadamente el animal no sufrió daños, según verificaron miembros del CBQ. Los uniformados liberaron al águila en el bosque para que pueda regresar a su hábitat.

En Quito y sus alrededores se puede observar la presencia de águilas andinas y otras aves rapaces.