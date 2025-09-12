AMC clausuró tres mataderos clandestinos y decomisó más de 3 200 libras de carne en Quito

Las autoridades realizaron operativos de control en el norte y sur de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Empresa Metropolitana de Rastro, la Unidad de Bienestar Animal y Agrocalidad, clausuró tres mataderos clandestinos en un operativo en Quito, informó la entidad este viernes 12 de septiembre del 2025.

Dos mataderos de aves estaban ubicados en el sur de Quito y uno de cerdos en el sector de Calderón, en el norte de la capital. Las autoridades decomisaron 648 pollos faenados, equivalentes a 3 240 libras de carne, y tres cerdos, que serán destruidos por estar en condiciones insalubres.

“Estos operativos interinstitucionales permitieron identificar y suspender actividades clandestinas que ponían en riesgo la salud de la ciudadanía”, señaló Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe.

Camales clandestinos en el sur

Las intervenciones se realizaron en los sectores de San Alfonso, La Ecuatoriana y Buenaventura, donde se iniciaron cinco procedimientos sancionadores.

Los controles revelaron carne almacenada en el suelo, pollos faenados sin cadena de frío, superficies sin desinfección y restos de sangre y vísceras, condiciones que favorecen la proliferación de bacterias y elevan el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Operativo en Calderón

En el sector de Llano Grande, al norte de la capital, se detectó un camal clandestino de cerdos. Allí, la AMC abrió dos procedimientos sancionadores contra un mismo ciudadano: uno por faenar animales sin autorización y otro por mantener más de 17 porcinos en crianza sin permisos ni condiciones adecuadas.

En el lugar se hallaron tres cerdos faenados colgados en un patio insalubre, junto a vísceras en descomposición. La situación, además de poner en riesgo a los consumidores, generaba olores desagradables que afectaban a los vecinos.

“Se observaron condiciones totalmente antihigiénicas que representan un riesgo directo para los consumidores y un foco de infección para la comunidad”, indicó Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón.

Según datos de la AMC, en 2024 se clausuraron nueve camales clandestinos por problemas de salubridad. En lo que va de 2025, ya suman otros nueve establecimientos cerrados, lo que evidencia la necesidad de mantener controles permanentes en la capital. Sanciones

El Código Municipal establece que quienes faenen animales de consumo humano sin permisos se exponen a sanciones económicas de hasta 7 050 dólares, además del retiro y destrucción del producto, con el fin de proteger la salud pública.