Rescatan en Quito a dos perros maltratados y encerrados en viviendas del sur

Dos personas fueron sancionadas por el maltrato animal a dos peluditos.

Dos perros fueron rescatados en Quito luego de ser hallados encerrados y maltratados. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) sancionó a dos personas el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Un operativo en Guamaní y Quitumbe fue realizado por la AMC luego de recibir una denuncia ciudadana.

En el primer caso, registrado en Santospamba, en Guamaní, un perro de raza similar a pitbull fue hallado en una terraza sin agua, ni alimento o refugio.

De acuerdo con veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), el animal tenía signos de desnutrición con sus huesos marcados. También se identificó la dificultad respiratoria y secreciones en ojos y nariz.

Un perro fue hallado desnutrido y con signos de maltrato. AMC

El animal fue retirado por la UBA para ser evaluado clínicamente. Contra su tutor se inició un proceso sancionador que podría terminar en una multa de 4 700 dólares.

El tutor del perro dijo a Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe, que el animal fue atropellado hace más de un año y que "por eso presentaba golpes visibles, especialmente en el ojo izquierdo".

Un segundo animal fue hallado en otra terraza en una vivienda de Quitumbe. El can no contaba con un espacio adecuado por lo que saltaba a terrazas vecinas, según su tutor.

Pero para Carla Caiza, inspectora de la UBA, este comportamiento responde al encierro y estrés, pues "en su desesperación, el perro opta por lanzarse de la terraza".

El hombre fue sancionado por no vacunar y desparasitar al animal; no proporcionarle alojamiento adecuado ni mantenerlo en buenas condiciones físicas, psíquicas y fisiológicas; y no esterilizarlo.

La sanción en este caso puede ascender a 611 dólares de multa.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

La UBA maneja un formulario para la denuncia de casos de maltrato animal en Quito. En este deben incluirse los siguientes datos: