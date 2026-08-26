AMC sancionó a una personas con más de un millón de dólares tras talar 210 árboles nativos

Una persona suma USD 1.036.300 en multas acumuladas por la tala de 210 árboles nativos en el sur de Quito

Dos nuevas sanciones emitidas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) elevaron a USD 1.036.300 las multas acumuladas contra un mismo infractor por la tala de 210 árboles nativos y movimientos de tierra sin autorización en tres predios de Guamaní, en el sur de Quito.

La sanción más reciente fue de USD 674 800 por la tala de 140 árboles nativos en un predio ubicado en San Isidro Labrador, dentro del Área de Intervención Especial y Recuperación (AIER) Pichincha-Atacazo.

Durante las inspecciones técnicas que derivaron en los procesos de sanción, se constató el uso de tres volquetas, un tractor y dos retroexcavadoras para realizar los movimientos masivos de tierra, el retiro de cobertura vegetal y el desarraigo de especies nativas, entre ellas pumamaqui y sacha capulí.

“Cuando se tala un árbol nativo no solo se pierde vegetación, se afecta la biodiversidad, la estabilidad natural del suelo y la capacidad de recuperación de zonas ambientalmente sensibles”, señaló Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC.

Según los informes técnicos, los 140 árboles fueron arrancados y destruidos por la maquinaria pesada, afectando sus ramas, troncos y raíces, por lo que ya no podrían recuperarse.

Esta sanción se suma a la multa de USD 337 400 que la AMC impuso en junio pasado por la tala de otros 70 árboles nativos en un predio diferente en el mismo sector.

La misma persona recibió una tercera sanción por USD 24 100 por realizar movimientos y disposición de tierra sin los permisos municipales correspondientes en otro predio ubicado en el sector La Dolorosa.

Los terrenos intervenidos, además de encontrarse dentro del AIER Pichincha-Atacazo, tienen uso de suelo de Protección Ecológica y Conservación del Patrimonio Natural.

Además de las sanciones económicas, el infractor deberá reponer 10 árboles por cada ejemplar talado. En total, tendrá la obligación de plantar al menos 2 100 árboles.

El Municipio de Quito indicó que los árboles se encuentren dentro de propiedades privadas, no pueden ser talados, podados o intervenidos sin la autorización correspondiente.