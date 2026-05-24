Noboa asegura que gobierno central ampliará el Metro de Quito; esto dice Empresa

El presidente Daniel Noboa se refirió a la ampliación del Metro de Quito en su Informe a la Nación.

El presidente Daniel Noboa anunció que este 2026 se iniciará la ampliación del Metro de Quito. "La ampliación del Metro de Quito también, por nuestra propia mano, iniciará en este período", dijo Noboa en su Informe a la Nación este domingo 24 de mayo.

"La capital a la cual defendimos con nuestras vidas, para que no sea destruida de nuevo, merece tener transporte público de primer nivel", señaló Noboa ante decenas de personas en el salón plenario de la Asamblea Nacional.

Noboa ya se refirió a este tema en diciembre de 2024 durante la sesión solemne por los 490 años de Fundación de Quito.

En esa ocasión, dijo que hay el compromiso de que el Gobierno aportará con recursos para que el Metro llegue hasta Calderón, en el extremo norte de Quito.

Sin embargo, la empresa del Metro de Quito indicó que los estudios iniciales solo plantean una ampliación hasta La Ofelia. "Estos estudios permitirán definir la ingeniería definitiva de la extensión hasta La Ofelia y un perfilamiento técnico para una futura ampliación hacia Calderón", dijo la empresa en su chat de prensa.

Avanzan los estudios de factibilidad para la ampliación del Metro

Tras el anuncio de Noboa de este domingo 24 de mayo, la Empresa Metro de Quito se pronunció. Recalcó que continúan los estudios de factibilidad para que esta obra avance.

Actualmente, dice la empresa Metro de Quito, el proyecto se encuentra en la fase de levantamiento de los estudios definitivos de las cuatro nuevas estaciones (Bicentenario, Andalucía, Rosario y Ofelia) y del túnel, que permitirán conectar a más de 500 000 personas de 70 barrios del norte de Quito.

Una vez concluidos los estudios, se contará con los planos definitivos que permitirán iniciar el proceso de contratación de la fase constructiva.

Para esta etapa ya se dispone de un crédito inicial de USD 80 millones otorgados por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

También indicó que el proyecto se encuentra a la espera de la autorización del Gobierno Nacional para la estructuración del financiamiento total de la obra, paso indispensable para garantizar su ejecución integral.