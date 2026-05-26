'Devuélvame los documentos de mi papá': llanto de pasajeros durante asalto en bus de Manabí

El asalto quedó grabado en video y se difundió en redes sociales.

Un asalto armado en bus interprovincial que circulaba en el norte de Manabí quedó registrado en video.

El ataque ocurrió el pasado 20 de mayo de 2026, alrededor de las 18:34, mientras una unidad de la Cooperativa Reina del Camino circulaba por el sector de Flavio Alfaro.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo uno de los hombres armados obliga a los pasajeros a levantar las manos mientras revisa sus pertenencias y les roba objetos de valor.

El video también registra el momento en que una mujer, entre lágrimas, suplica que le devuelvan documentos pertenecientes a su padre, quien se encontraba hospitalizado.

Violencia y seguridad en Manabí

Este nuevo asalto ocurre en medio de un contexto de violencia que afecta a la provincia. Hasta finales de abril de 2026, Manabí registró alrededor de 300 muertes violentas, según cifras reportadas por las autoridades.

Entre los hechos más violentos en la provincia se encuentran homicidios, ataques armados y masacres en espacios públicos.

Cantones como Manta, Montecristi y Puerto López figuran entre las zonas con mayores episodios de violencia en los últimos meses.