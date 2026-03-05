AMT aclara que está habilitada solo la Revisión Técnica Vehicular y no la matriculación

La Revisión Técnica Vehicular se reanudó en Quito el miércoles 4 de marzo de 2026 tras la suspensión de la ANT

Luego de que se reanudó la Revisión Técnica Vehicular (RTV) en Quito, el miércoles 5 de marzo de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aclaró que el proceso no incluye la matriculación vehicular.

Trámites y servicios en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) fueron suspendidos luego de que el pasado 30 de enero fueron detenidos funcionarios por el denominado caso Jaque.

Esta suspensión provocó que los propietarios de vehículos con placas terminadas en 1 no puedan realizar la Revisión Técnica Vehicular ni la matriculación en el mes que les correspondía.

La AMT volvió a abrir los turnos el martes 3 de marzo y reanudó la Revisión Técnica Vehicular el miércoles 4 de marzo para las placas terminadas en 1 y 2. Se atiende con horario extendido de lunes a sábado de 07:00 a 18:00.

La entidad municipal aclaró que la aprobación de la RTV no significa que el vehículo esté matriculado. Esta aclaración la realiza pues desde el 2025 este último trámite se realizaba de forma automática.

Sin embargo, como el sistema de la ANT aún no está habilitado, la matriculación vehicular no se está realizando de forma automática.

“El proceso de matriculación se mantiene en pausa hasta que la ANT emita la directriz correspondiente para su habilitación en línea”, señaló Germán López, director de la Revisión Técnica Vehicular de Quito.

La ANT tiene previsto activar de forma controlada el sistema Axis 4.0 para el lunes 9 de marzo y se restablecerán aproximadamente el 80% de los trámites suspendidos, entre ellos la habilitación a los GADs para acceder al sistema de matriculación.