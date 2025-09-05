AMT anuncia chatarrización de vehículos abandonados en patios de retención en Quito

"Si tu carro está en un Centro de Retención Vehicular por más de 3 años, pronto entrará en proceso de chatarrización". Este fue el mensaje de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para la ciudadanía en Quito.

El proceso de chatarrización 2025 tiene como fin liberar espacio en los Centros de Retención Vehicular (CRV) Bicentenario 1, Bicentenario 2 y Carapungo, ubicados en el norte de Quito.

Para esta fase la AMT indicó que se contemplan chatarrizar 1 200 motos, 705 autos livianos y 40 pesados.

La medida se tomará si estos vehículos no son retirados por sus dueños y que la autoridad los declare en abandono.

La AMT recordó que los propietarios o apoderados aún están a tiempo de recuperar sus vehículos y retirarlos si cumplen con los requisitos para ser liberados. Para ello recordó en su página web que existen dos alternativas: liberación por ordenanza o por vía de aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los pasos en cada proceso son los siguientes:

Por ordenanza

Generar una orden de pago de la sanción de tránsito por la que fue ingresado. Adjuntar original y copia del pago.

Documentos que acrediten propiedad del vehículo: matrícula, Certificado Único Vehicular (CUV), original de cédula del propietario.

Copia del pago del servicio particular de grúa o plataforma auto cargable (de ser el caso)

Por Código Penal