Una persona murió atropellada en el sur de Quito la mañana de este miércoles 3 de septiembre

Una ambulancia llegó a auxiliar a un hombre atropellado pero murió en el sitio.

Una persona fue atropellada la madrugada de este miércoles 3 de septiembre de 2025 en el sector de Los Libertadores, en el sur de Quito.

La emergencia se reportó al Sistema Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 04:14. Una ambulancia del Ministerio de Salud Pública acudió al sitio para auxiliar a la persona afectada.

Los paramédicos llegaron al lugar para atender a la persona atropellada, sin embargo, esta murió sobre la calzada.

El hecho ocurrió en la avenida de Los Libertadores y Hualcopo. La vía fue totalmente cerrada mientras se atendía la emergencia.

El paso regular fue habilitado alrededor de las 06:00, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional acudió al lugar para indagar en las causas del siniestro.