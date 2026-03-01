Antigua vía a Nayón permanece cerrada por deslizamiento de tierra, en el sector de la UDLA

Un deslizamiento de tierra se registró en la antigua vía a Nayón.

Un deslizamiento de talud se registró durante la medianoche del viernes 27 de febrero en la antigua vía a Nayón, en el sector de la Universidad de Las Américas (UDLA), al nororiente de Quito, lo que provocó el cierre total de la vía y la activación inmediata de los organismos de emergencia.

En un comunicado, el Municipio de Quito informó que en el lugar se ejecutan labores de mitigación que incluyen el derrocamiento de material inestable, perfilado del talud, retiro de escombros y material vegetal, así como la instalación de medidas provisionales de protección para reducir riesgos.

Paralelamente, avanzan los estudios técnicos que permitirán definir una solución definitiva para la estabilización de la zona.

Jorge Campoverde, gerente general de la Epmmop, informó que la unidad de emergencias inició de inmediato la evaluación del área afectada y los trabajos de estabilización mediante el retiro controlado de material suelto.

“La vía permanecerá cerrada hasta que existan condiciones seguras para restablecer la circulación", indicó.

De acuerdo con la información oficial, el deslizamiento se produjo tras la falla estructural de una pantalla de hormigón instalada en 2019 en la parte alta del talud. Esta estructura se habría debilitado por filtraciones de agua ocasionadas por las intensas lluvias registradas en el sector, lo que provocó su colapso.

Vías cerradas y rutas alternas

Mientras duren los trabajos, la circulación por la antigua vía a Nayón se mantendrá suspendida. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía utilizar rutas alternas como la Avenida Oswaldo Guayasamín y la Ruta Viva.

Asimismo, pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales sobre el avance de las obras y la eventual reapertura de la vía, priorizando siempre la seguridad de conductores y peatones.