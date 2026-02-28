Sismo de magnitud 3.5 se registró cerca de Tabacundo

Un sismo de magnitud 3.5 se registró la noche del 28 de febrero de 2026 en la provincia de Pichincha, informó el Instituto Geofísico en su reporte preliminar.

El evento ocurrió a las 20:57:13 y tuvo una profundidad de 5.0 kilómetros, según los datos técnicos difundidos por la entidad.

De acuerdo con el informe oficial, el movimiento telúrico se localizó a 21,89 kilómetros de Tabacundo, en el norte de la provincia.

El Instituto Geofísico habilitó su plataforma digital para que la ciudadanía reporte si sintió el sismo, como parte del monitoreo permanente de la actividad sísmica en el país.