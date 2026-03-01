Bomberos rescatan a cuatro personas de la cumbre del Rucu Pichincha

El Cuerpo de Bomberos de Quito realizó el rescate la noche del sábado.

Cuatro personas de entre 18 y 20 años fueron rescatadas de la cumbre del volcán Rucu Pichincha, la noche del sábado 28 de febrero del 2026, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito este domingo 1 de marzo.

Las cuatro personas subieron hacia la cumbre y luego no podían descender, por lo que el equipo especializado en alta montaña del Cuerpo de Bomberos, acudió al lugar para rescatarlos.

Los tres jóvenes de 20 años y una de 10 se encontraban estables, indicó la entidad. Uno de ellos presentó una lesión muscular, por lo que fue asistido por los rescatistas.

“Aseguramos al paciente empaquetándolo e iniciamos el descenso”, indicaron los bomberos en su cuenta de la red social X. El paciente con la lesión recibió atención prehospitalaria en una ambulancia.