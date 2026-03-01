Bomberos rescatan a cuatro personas de la cumbre del Rucu Pichincha
Cuatro jóvenes de entre 18 y 20 años fueron rescatados la noche del sábado 28 de febrero. Uno de ellos presentó una lesión muscular.
El Cuerpo de Bomberos de Quito realizó el rescate la noche del sábado.
CBQ.
Actualizada:
01 mar 2026 - 12:52
Cuatro personas de entre 18 y 20 años fueron rescatadas de la cumbre del volcán Rucu Pichincha, la noche del sábado 28 de febrero del 2026, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito este domingo 1 de marzo.
Las cuatro personas subieron hacia la cumbre y luego no podían descender, por lo que el equipo especializado en alta montaña del Cuerpo de Bomberos, acudió al lugar para rescatarlos.
Los tres jóvenes de 20 años y una de 10 se encontraban estables, indicó la entidad. Uno de ellos presentó una lesión muscular, por lo que fue asistido por los rescatistas.
“Aseguramos al paciente empaquetándolo e iniciamos el descenso”, indicaron los bomberos en su cuenta de la red social X. El paciente con la lesión recibió atención prehospitalaria en una ambulancia.
